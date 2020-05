3









Fabio Capello ha le idee chiare. L'ex allenatore della Juve ha parlato a Libero, toccando anche un tema ancora scottante come Calciopoli: "Basta pensare alla finale Mondiale di Berlino del 2006, alla composizione della squadra azzurra che conquistò il titolo, per capire che eravamo i migliori e abbiamo vinto sul campo meritatamente".



RIPRESA - "L’importante è ricominciare. Troppo breve, però, il tempo tra la ripresa degli allenamenti e le gare, soprattutto per i calciatori fermi da due mesi. Porte chiuse? Non saranno gare vere, mancherà il calore del pubblico. Molti club soffriranno. 5 cambi? È giusto per la salute degli atleti: giocando ogni tre giorni ci potrebbero essere tanti infortuni muscolari. Favorito? Le squadre che si fanno trovare più pronte e preparate: Juve e Lazio su tutte. La differenza potranno farla i calciatori che si sono allenati bene, da soli, in quarantena". QUARANTENA - "Va esclusa. Non si può fermare l’intero gruppo qualora dovesse esserci un contagiato: l’unica soluzione è allontanare il positivo e sottoporre tutti gli altri al tampone".



HAALAND - "Il Borussia mi ha fatto un’ottima impressione, è una squadra giovane con talenti veri. Mi ha sorpreso la forma di Haaland: ha qualità e vede la porta come pochi, nonostante abbia solo 19 anni. Un predestinato".