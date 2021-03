L'ex allenatore della Juve Fabio Capello ha analizzato il punto debole della squadra di Pirlo: "Secondo me questa Juventus è più debole di quella di Allegri e Sarri perché ha meno qualità a centrocampo, qualcosa in meno - ha detto a Sky - Chi ha fatto la differenza in mezzo al campo è solo Chiesa, che dopo un po' di tempo per ambientarsi ha tirato fuori tutte le sue qualità. Manca l'unico che gioca la palla in verticale che è Dybala, Chiesa fa quello che dovrebbe fare l'argentino. Contro il Porto la Juve ha giocato a rugby con la palla laterale".