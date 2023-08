Fabio, a Radio Bianconera, ha parlato così di Buffon: "Posso dire di avere avuto la fortuna di aver allenato un grande portiere e di aver giocato con un grande portiere, uno è Buffon e l'altro è Zoff. Erano due portieri che in campo ti davano una sicurezza unica, Gigi per tutta la squadra era un punto di riferimento perchè è il portiere che ti da sicurezza, ti fa giocare sereno e ti fa rischiare qualcosa. Oltre ad essere stato un grande portiere, Buffon è stato uomo di spogliatoio, sempre allegro anche nei momenti difficili, e questo è fondamentale per tenere alto l'umore della squadra".