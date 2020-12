Fabio Capello, a Tuttosport, ha parlato della Juve e anche di Dybala: "La Juventus ha ritrovato se stessa. Pirlo ha fatto degli esperimenti, poi ha individuato la squadra e il sistema giusto. Tutti hanno capito cosa devono fare, la qualità è alta e si vede in partita. Morata fa le due fasi molto bene, ha una generosità unica, si integra perfettamente con Ronaldo. E Cristiano quando è in area è come un pesce in acqua, sente dove va la palla, è un giocatore importantissimo".



BUFFON - "Mi fa piacere che Pirlo gli faccia giocare delle partite importanti, si è mostrato reattivo. Complimenti a lui e a Pirlo. Non so se sia l’anno buono per la Champions, ma la squadra ha trovato un buon equilibrio a centrocampo, che è il motore di tutto. McKennie è molto importante per dinamismo e attività. Davanti poi hanno due giocatori pericolosissimi in area. La difesa però evidenzia qualche difficoltà di troppo, li vedo a volte un po' sorpresi in area. Forse l'unico punto debole della squadra, per modo di dire, mi sembra questo".



DYBALA - "Le qualità di Dybala non si discutono, ma il bianconero deve correre di più e deve essere più partecipe all’azione e alle due fasi".