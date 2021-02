Fabio Capello è intervenuto così dagli studi di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio di Porto-Juve: "Bonucci? In difesa non si sentirà la sua mancanza, ma quando ha la palla è il migliore al mondo a pescare i compagni, infatti Ronaldo quando ha la palla lui rompe sempre la linea in avanti". Così l'ex tecnico bianconero ha commentato le doti del difensore italiano, oggi out per infortunio.