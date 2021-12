Fabio Capello, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dell'Europeo giocato dai due centrali della Juventus, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci: "Uno difendeva benissimo, l’altro creava e calciava i rigori. Bisogna prendersi una grande responsabilità quando si tirano i rigori. Ora andiamo agli spareggi per il Mondiale per i rigori non segnati, quindi chi ha segnato quei rigori è giusto che sia premiato".