L'ex allenatore della Juve, Fabio Capello, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dove ha anlizzato la brutta sconfitta dell'Italia contro la Macedonia.



'Continuo a dire da molto tempo che stiamo copiando il calcio di Guardiola di 15 anni fa: passaggini laterali, a ogni contrasto ci si butta per terra e anche una squadra mediocre come la Macedonia ci è stata superiore a livello fisico e di determinazione. Finché non si capirà che il modello da copiare è quello di Klopp, quindi il modello tedesco, non se ne verrà fuori. Perché a noi non riuscirà mai completamente il calcio alla spagnola'.