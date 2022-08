Intervenuto ai microfoni di Sky Calcio, l'ex allenatore di Juve e Roma, Fabio Capello, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quello che è l'interesse dei giallorossi per Zakaria.'Fossi in Mou non mi preoccuperei. Ha preso Matic, un giocatore del quale sono innamorato. L’ho affrontato quando ero sulla panchina della Russia e devo dire che mi impressionò. Non è un regista, ma se lo piazzi davanti alla difesa diventa un ostacolo per tutti gli avversari. Non vedo la necessità di spendere soldi per un centrocampista'.