Negli studi di Sky Sport non hanno risparmiato le critiche ad Antonio Conte dopo lo 0-0 dell'Inter con lo Skhakhtar Donetsk in Champions. Fabio Capello ha spiegato cos'è mancato ai nerazzurri: "Conte doveva dare più qualità alla squadra, soprattutto nei due centrocampisti. A dieci minuti dalla fine ha messo Eriksen, ma in una posizione in cui rendeva ancora meno rispetto al solito, giocando in una zona già intasata. Eriksen alla Pirlo? Sì, certo. Serviva quello, perché gli attaccanti si muovevano in profondità ma il pallone non arrivava".