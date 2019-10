Al Corriere dello Sport, Fabio Capello non fa sconti a nessuno parlando della lotta scudetto: "Ricreazione finita? Bisogna seguire con attenzione la reazione dell'Inter e aspettare il recupero a un rendimento più costante del Napoli: restano, dall'inizio del torneo, i rivali più competitivi della Juve. Di sicuro la squadra di Sarri non ha ancora usufruito al meglio delle risorse costruite dai suoi rinforzi di mercato". L'ex tecnico ha poi aggiunto su Inter-Juve: "Prima della serata di San Siro, avevamo colto della Juve solo a tratti l’enorme potenziale. Nella sfida con l’Inter c’è stata una straordinaria dimostrazione di forza e di convinzione nei propri mezzi, tipica dei grandi team. Mi ha colpito in particolare la compattezza della Juve nelle pieghe della partita, dote quest’ultima unica che distingue i gruppi capaci di realizzare pochi e isolati risultati, da quelli che puntano invece a tagliare il traguardo finale".