Fabioa La Gazzetta dello Sport ha commentato il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Le sue parole:"Dovrà mantenere la sua personalità e il coraggio di assumersi le responsabilità. In questo non deve cambiare. Ma anche usare l’intelligenza che ha per sapersi adeguare al ruolo. Sapere dove e quando intervenire per fare il bene di tutti, aprendosi al confronto".