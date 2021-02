Fabio Capello ha commentato l'azione del gol di Lautaro contro la Lazio, nella quale è stato decisivo Romelu Lukaku con una cavalcata sulla quale Parolo non ha potuto fare nulla: "Chiellini in queste situazioni sta sempre addosso all'avversario - ha detto Capello negli studi di Sky Sport facendo un paragone tra Parolo e il difensore della Juventus - Secondo me lui in quel momento fa questo ragionamento: riesco a prenderla, bene. Se non ci riesco faccio fallo".