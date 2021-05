Fabio Capello ha analizzato la sconfitta della Juve col Milan soffermandosi su un particolare relativo a Giorgio Chiellini: "Il centrocampo è il problema principale. Davanti c'è stato un momento in cui è stato Chiesa a trascinare la Juventus, forse ci si aspettava qualcosa in più contro il Milan. In quella partita Ronaldo ha avuto palle giocabili, l'unico giocatore che ha dato due palle filtranti al portoghese è stato Chiellini: non è possibile che sia lui l'uomo fondamentale a centrocampo, è una cosa gravissima".