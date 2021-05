Fabio Capello sostiene Allegri, tornato sulla panchina della Juventus. L'ex allenatore bianconero ha dichiarato: "Allegri è un allenatore molto intelligente. Io dico sempre che devi fare il vino con l'uva che hai, non fai lo champagne se non hai quella adatta. Rispetto molto gli allenatori che riescono a capirlo. Chi ha sempre lo stesso stile di gioco o lo stesso metodo non vincerà mai nulla. Per questo credo che Allegri sia uno che sappia allenare. ha la personalità e conosce molto bene il mondo del calcio ed è un allenatore che si sa guadagnare il rispetto della spogliatoio".