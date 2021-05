Fabio Capello è intervenuto nel corso del congresso online organizzato in Spagna "AK Coaches" World. In questo contesto ha parlato del ritorno di Allegri alla Juventus: "Allegri è un allenatore molto intelligente. Io dico sempre che devi fare il vino con l'uva che hai, non puoi fare lo champagne se non hai l'uva giusta. Rispetto molto i tecnici che riescono a capirlo. Chi ha sempre lo stesso stile di gioco o lo stesso metodo non vincerà mai nulla. Per questo credo che Allegri sia uno che sappia allenare: ha la personalità e conosce molto bene il mondo del calcio. Penso che sia un tecnico capace di ottenere il rispetto dello spogliatoio".