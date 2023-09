Fabioha parlato ai microfoni di Radio Anch'Io Sport. Le sue parole sulla Juventus:"L’Inter è la squadra che più mi ha impressionato per continuità. Non ha perso niente, ha ancora voglia di vincere e di fare molto bene. Lo dimostra il fatto che non ha subito gol. Tutti corrono, tutti si sacrificano, tutti vogliono partecipare all’azione. Il Milan è la sorpresa, nell’ultima gara ha dimostrato di essere squadra, di avere giocatori di qualità e di forza. E soprattutto è più compatta rispetto all’anno scorso. La Juve è ancora un ibrido. A questa squadra manca un pò di personalità e un pò di qualità. Ieri con Pogba e Rabiot in campo si è visto qualcosa in più".