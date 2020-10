Nella seconda giornata di Champions la Juve affronterà il Barcellona di Ronald Koeman, e secondo Fabio Capello: "E' un vantaggio che arrivi subito, e senza Piqué - ha detto l'allenatore a Sky Sport - Questa Juve si è ritrovata, non ci più esperimenti ma la strada tracciata, ed è evidente che la Juve è una macchina che deve vincere e non può partecipare. C'è stato un ripensamento sugli esperimenti, che verranno fatti pian pianino. Io sono per gli esperimenti quando c'è tempo, ma alla Juve non ce n'è mai. Siccome bisogna vincere, vanno messi in campo i giocatori che si sa già quanto valgono".