Fabio Capello, intervistato dallaha parlato di Thiago Motta e del possibile salto in una big: "Sono d’accordo, è uno dei miei preferiti. Ha esperienza di grandi club grazie alla carriera da calciatore e a Bologna ha fatto cose veramente interessanti. Poi ha quella caratteristica speciale, un mio pallino.... È un ex centrocampista. Fate l’elenco dei migliori allenatori al mondo, nel gruppo troverete Guardiola, Conte, Xabi Alonso, Ancelotti, Arteta, Allegri, Xavi. Hanno qualcosa in comune, no? ha fatto rendere tutti i suoi calciatori. E facendo la guerra ad Arnautovic ha dimostrato grande personalità. I giocatori, in questo modo, capiscono che è obbligatorio seguire l’allenatore, per il bene della squadra".