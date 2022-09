Nell'ampia intervista concessa oggi, l'ex allenatore di Juve e Roma, Fabio Capello, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla stagione della Juve e sul momento che sta vivendo l'allenatore bianconero Max Allegri.'Adesso posso affermare che Sarri ha fatto un buon lavoro e la sua mano nella Lazio si vede, che Spalletti con il Napoli è primo in Italia e in Europa e che Mourinho ha vinto un trofeo ed è secondo in classifica. All’appello manca completamente Allegri. Ha voluto un certo tipo di mercato per costruire una formazione a lui congeniale, ma sono venuti meno... i muri portanti'.