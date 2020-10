1









Nella sua intervista al Corriere dello Sport Fabio Capello ha parlato anche dell'attuale situazione legata al Covid-19 e ai dubbi sulla prosecuzione del campionato. "Cari signori, voi dovete essere ancora più accorti degli altri. Evidentemente qualcuno non lo è stato. Purtroppo bisogna mettersi in testa che questo campionato è particolare. E sono coinvolti anche i familiari dei giocatori. Serve un anno di prudenza, almeno sei mesi. Prudenza assoluta, non credo sia chiedere troppo a professionisti ben pagati. Playoff? Facciamo le cose come sono state sempre fatte e facciamole bene. Non mi va di parlare di cose che non esistono".