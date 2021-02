La sorpresa della 22a giornata di campionato è stata la vittoria dello Spezia contro il Milan, che Fabio Capello ha commentato così a Sky Sport: "Io credo di non aver mai visto in questa stagione una squadra così bene come lo Spezia. Mi ha impressionato la qualità dei giocatori, che nelle difficoltà venivano sempre fuori con palleggio e qualità difficili da vedere in questo momento. In più, mi è piaciuto anche il fatto che pur essendo in vantaggio, continuavano a pressare, attaccare e venire in avanti. Quando il Milan aveva il pallone c'era sempre il giocatore che saliva a pressare. I movimenti preparati da Italiano si sono visti".