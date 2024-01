Fabio Capello, dagli studi di Sky Sport, ha parlato di Dusan Vlahovic e del suo momento di forma con la Juventus: "Vlahovic ha ritrovato i piedi. Prima in certe partite quando calciava non inquadrava la porta, ora fa gol di qualità e di quella voglia che aveva un po’ perso. Non aveva quella lucidità da attaccante vero come si era dimostrato alla Fiorentina, ma ora si sta esprimendo al meglio. IL fatto di essere stato scelto al posto di Lukaku dai tifosi, che si sono ribellati, gli ha fatto sentire la fiducia di chi andava allo stadio e lo ha aiutato insieme al lavoro psicologico e tecnico-tattico che sta facendo con Allegri".