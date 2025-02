Capello a Radio Serie A: 'Sento i due scudetti vinti con la Juve, non avevamo bisogno di quello che venuto fuori'

Getty Images

Fabiointervistato a Radio Serie A, ha parlato del suo periodo da allenatore della, raccontando un retroscena sulla scelta e soffermandosi poi sugli scudetti vinti sul campo: "Io fui scelto dal Dottor Umberto. L'avvocato non c'era più. Nel giorno in cui annunciarono Fabio Capello, allenatore della Juventus, lui morì. Tanto la moglie raccontò che chiedeva al Dottor Umberto chi sarebbe stato il prossimo allenatore della Juve perché fu fatto tutto in maniera segreta. Nessuno sapeva niente. E quando lui disse “Fabio Capello”, lei diceva che stava proprio male perché non pensava che potessi andare alla Juve".

"Fu un'esperienza molto positiva. La squadra era ottima e organizzatissima. Poi vennero fuori quei fatti che sorvoliamo. MaLa squadra era nettamente più forte di tutti. Non avevamo assolutamente bisogno di tutto quello che è venuto fuori".