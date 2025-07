Capello a Gazzetta: 'Tudor non può accontentarsi della Champions, la scommessa sarà Koopmeiners'

Getty Images for Laureus

Capello a Gazzetta

ha rilasciato un'intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport, nel corso della quale ha parlato anche di. Di seguito le sue parole.LA JUVE - "Ha messo a posto la difesa con Gatti e Bremer. Vediamo Tudor: l'ha portata in Champions ma non può accontentarsi della Champions".KOOP - "La scommessa sarà Koopmeiners: dove fare il McTominay. L'incursore da goal e invece non si è mai visto".KOLO MUANI - "Spero torni, mi piace tantissimo. Altrimenti resta Vlahovic, anche se il suo ciclo in bianconero rimane chiuso".

PLAY - "I registi sono rari, chi li ha se li tiene".SANCHO - "Dipende dall'idea che ha Tudor, come vorrà giocare, se allargarsi in fascia. Lui è l'allenatore".