Capello a Gazzetta: 'Progetto naufragato ma non solo per colpa di Motta. Ora tocca ai giocatori'

Le parole di Fabio Capello a La Gazzetta dello Sport dopo l'esonero di Thiago Motta e l'arrivo sulla panchina della Juventus di Igor Tudor.LA SCELTA DI TUDOR - "Diciamo che in linea teorica cambiare allenatore a nove giornate dalla fine del campionato, e con il quarto posto a solo un punto di distanza, potrebbe essere un rischio. Le scelte di una società però vanno sempre contestualizzate e dall’esterno ho l’impressione che nessuno volesse più continuare con Motta. Non i tifosi, e nemmeno la squadra: in casi del genere bisogna sentire lo spogliatoio e decidere di conseguenza. Se i giocatori non digerivano più Motta, come mi pare di capire, l’esonero era inevitabile. Detto questo, Tudor ha avuto coraggio, ha accettato una bella sfida...".

LA SFIDA DI TUDOR - "Conosce l’ambiente perché lo ha vissuto sia da calciatore che da tecnico, essendo stato il vice di Pirlo qualche anno fa. È un gran bel vantaggio, specialmente in casi come questo. E ne aggiungo un altro: Tudor ha già preso panchine in corsa, dall’Udinese a Verona e Lazio. In questo senso ha le idee chiare, sa qual è il lavoro che aspetta un tecnico subentrato. Certo, alla Juve è diverso, pressione e aspettative sono elevate all’ennesima potenza, ma ripeto: parliamo di un allenatore che del mondo bianconero conosce ogni angolo. Ha poco tempo per centrare l’obiettivo di qualificarsi alla prossima Champions, ma coraggio e senso pratico non gli mancano".ORDINE - "Io alla squadra parlerei in maniera molto schietta, una cosa del tipo: 'Mi avete fatto venire qui, adesso aiutiamoci'. Questo per dire che è il momento di togliere la maschera, e che occorre remare tutti dalla stessa parte: l’allenatore, da solo, non può risolvere tutti i problemi di una squadra, specialmente se ha poco tempo a disposizione. Ecco, la cosa importante sulla quale Tudor dovrà concentrarsi, a mio avviso, è di riportare ordine, magari senza pretendere di imporre il suo calcio ideale subito: la Juventus ha bisogno di normalizzazione, si arriva da mesi di confusione, troppa. Ruoli poco chiari in campo, attaccanti che fanno i terzini, capitani che cambiano da una partita all’altra...".PROGETTO NAUFRAGATO - "Mettiamola così: era un progetto di tre anni che doveva essere realizzato... in un anno. La verità è che i risultati comandano, sempre, specialmente in un club di altissimo livello come la Juve. E quando la squadra faticava a ingranare, segnando poco e vincendo ancora meno, io mi chiedevo: è solo colpa di Motta?".COLPE DA DIVIDERE - "Puntare su Motta è stata una scelta soppesata, valutata con attenzione da Giuntoli e da tutto il club. Però poi vanno capite tutte le altre scelte: la Juve ha speso parecchio per rivoluzionare quasi tutta la rosa, i giocatori arrivati in estate sono stati individuati insieme a Motta? Erano funzionali alle sue idee di gioco? Quando si arriva a un esonero sono dell’idea che tutti debbano fare mea culpa, dirigenti compresi".