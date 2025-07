Capello a Gazzetta: 'Huijsen, la Juventus mi ha stupito'

Getty Images

Le parole di Fabio Capello a La Gazzetta dello Sport:"Mi aspetto una Juventus diversa rispetto a quella che ha perso contro il City. Guardiola ha messo in evidenza le difficolta difensive di Tudor, in realtà emerse già contro Al Ain e Wydad. Il City ha una qualità superiore e quando perde il pallone ti scatta addosso con 4-5 uomini. I bianconeri hanno sofferto anche perché Tudor in partenza ha rinunciato a molti dei suoi big. Si pensa sempre di più ad acquistare difensori bravi più ad impostare che a difendere. Il ritorno di Bremer aiuterà, ma Chiellini dovrebbe trovare sul mercato un altro... Chiellini». Mi stupisce che la Juve non abbia compreso le evidenti prospettive di Huijsen, non può essere diventato bravo all’improvviso.

Se a 20 anni gioca nel Real Madrid, a maggior ragione è da Juve. Yildiz ha qualità e possiede l’umiltà del campione: è un talento ad altezza Real Madrid. La Juventus fa bene a tenerselo stretto: questa può essere la sua partita». Kolo Muani partecipa di più all’azione e comunque segna anche lui i suoi gol: può essere uno degli uomini chiave contro il Real. Vlahovic è più uomo d’area. L’allenatore non sceglie per simpatia, ma per vincere». Jonathan David segna tanto e si è messo in evidenza anche in Champions, nel caso vedremo in Italia".