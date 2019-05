Daniele Capelli, difensore del Cesena, a GianlucaDiMarzio.com racconta un aneddoto su Maurizio Sarri. I due, infatti, si sono incrociati ad Arezzo (sostituendo proprio Antonio Conte). "Non sopportava gli scarpini colorati e chi li possedeva doveva a tutti i costi dipingerli di nero, se no non avrebbe giocato - le sue parole -: ricordo che costrinse anche il nostro capitano Mirko Conte a farlo! E poi, aveva un codice tutto suo per gli schemi: li chiamava col nome dei magazzinieri e dei fisioterapisti che erano lì ad Arezzo... Si vedeva che era un predestinato, ma che personaggio!".