Bella e lunga intervista a Rino Capalbo, diretore sanitario del Columbus Gemelli (uno degli ospedali Covid di Roma) e a Francesco Franceschi, direttore del Pronto Soccorso. Entrambi hanno due elementi totali in comune: innanzitutto il destino che li ha uniti nella lotta al Coronavirus, e poi la loro fede. Juventinissima fino al midollo. Ecco cos'hanno raccontato a Tuttosport.



ISPIRAZIONE - "Combattiamo il Covid ispirandoci alla Juventus, naturalmente. Il calcio è spesso fonte di ispirazione. E non importa quale sia il club del tuo cuore". Spiega Franceschi: "A me piace trarre ispirazione dalla Juve, lì persino Ronaldo si mette al servizio del gruppo. Quello è lo spirito che caratterizza la società e i calciatori. Noi abbiamo reagito allo stesso modo. Fantastico vedere tutti uniti aiutare i pazienti". Aggiunge Capalbo: "Non scorderò mai il primo paziente guarito che usciva sulle sue gambe, è stato toccante. Non vedo l'ora di tornare a sfottere fiorentini, interisti e romanisti. Ora siamo come la Nazionale".