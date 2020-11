3









Il Var è l'argomento del giorno, dopo le polemiche degli juventini sui 5 gol recentemente annullati ad Alvaro Morata tra Crotone, Verona e Barcellona (tripletta in fuorigioco centi-millimetrico!) e quelle di ieri di Marotta per il rigore non dato all'Inter contro il Parma per trattenuta di Balogh su Perisic. Ma perché poi il gol dello stesso Perisic che ha permesso ai nerazzurri di pareggiare al 90' è stato convalidato, quando a molti è parso del tutto analogo a quelli annullati a Morata guardando i frame televisivi? La valutazione del Var è stata che il croato dell'Inter fosse avanti all'ultimo difendente del Parma solo con le braccia, mentre il centravanti spagnolo della Juventus è sempre stato beccato con altre parti del corpo "al di là", valide ai fini del gioco.