Un viaggio breve, appena 180 km, che la Juve ha però deciso di affrontare in aereo piuttosto che in pullman. Come scrive Il Corriere della Sera, i bianconeri partiranno in tarda mattina da Caselle per il capoluogo ligure. Tutta la regione è intasata a causa di cantieri e chiusure lungo le autostrade. Un vero e proprio caos che ha convinto i bianconeri a prendere la decisione di volare a Genova nonostante la breve distanza che separa la città da Torino. Dopo la rifinitura del mattino la squadra di Sarri partirà alla volta di Genova dove questa sera alle 21.45 sfida i rossoblu di Davide Nicola a Marassi.