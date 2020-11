1









Il caos tamponi di casa Lazio non è passato inosservato e la Procura della Repubblica di Avellino ha deciso di aprire un fascicolo con tre ipotesi di reato: falso in atto pubblico, epidemia colposa e frode in pubbliche forniture. Per il momento, ci sarebbe un solo indagato: Massimiliano Taccone, presidente della Futura Diagnostica, il laboratorio a cui si affidano i biancocelesti. I magistrati di Avellino stanno lavorando a stretto contatto con gli uomini della Procura Federale per fare luce su quanto successo nelle ultime settimane con i tamponi dei giocatori della Lazio. Se la società avesse mancato di comunicare un caso Covid, potrebbe essere sanzionata con una multa in ambito sportivo, ma diventerebbe penale per la giustizia ordinaria. Come riporta il Corriere dello Sport, al centro della questione ci sarebbe il gene N: "Il punto dirimente ruota intorno al gene N, considerato negativo da Avellino (o da Pulcini?) e positivo da altri laboratori. Quanti gene N sono stati considerati totalmente negativi nello spogliatoio della Lazio?"