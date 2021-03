1









Oggi inizia il processo per il caos tamponi che ha come protagonista la Lazio. L'avvocato del club biancoceleste, Gian Michele Gentile, dal Tribunale federale affronta il tema delle presunte violazioni al protocollo anti-Covid. Un processo importante, come dichiarato l'avvocato della Lazio: "Questo non è un processetto per un paio di giornate di squalifica: ha implicazioni importantissime, vale Calciopoli o il Calcioscommesse. E' una vicenda delicata, non si risolverà in un'ora e nemmeno in un giorno". La Lazio è convinta di aver rispettato le regole, ma rischia tanto: la richiesta della Procura, salvo sorprese, riguarderà una penalizzazione.