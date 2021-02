Lazio nei guai. Perché il deferimento esposto dalla Procura federale nei confronti di Claudio Lotito e i due medici sociali Ivo Pulcini e Fabio Rodia per inadempimenti in tema di protocollo Covid, potrebbe portare sanzioni pesanti alla squadra di Inzaghi. A beneficiarne potrebbero essere Torino e Juventus, partite nelle quali i biancocelesti avrebbero violato alcune disposizioni che i club sono tenuti a rispettare.



Come riporta Tuttosport, tutto dipende dal procuratore federale Giuseppe Chinè e dal suo metro di giudizio nel valutare la vicenda. Secondo ambienti federali, la Procura sembra intenzionata ad andarci giù pesante: nel ventaglio dei rischi si va dall’ammenda alla penalizzazione commisurata alla gravità dei fatti. In quest’ultimo caso, le ipotesi sono due: penalizzazione di 4 punti per la Lazio (3 punti della vittoria contro il Torino e 1 punto maturato contro la Juve) oppure sconfitta a tavolino in entrambi i casi, soluzione che andrebbe a beneficiare le squadre di Torino.