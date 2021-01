Il caos tamponi Lazio ha avuto una prima parte meno rilevante (tamponi effettuati ogni 6 giorni anziché 4 la scorsa estate dopo il primo lockdown) e sono arrivate le multe per Lotito e la Lazio. Ma ora c'è una seconda parte più rilevante della questione: per quanto riguarda infatti l'inchiesta sugli esiti dissonanti di alcuni test molecolari sul Covid-19 risalenti a questo autunno. Secondo il Corriere dello Sport si parla di 5 tamponi su 98, con giocatori positivi-negativi-positivi: si ricorderà lo strano caso di Immobile e altri suoi compagni. Sul laboratorio Futura Diagnostica ha indagato anche la Procura della Repubblica di Avellino, che ha notificato al club biancoceleste la chiusura delle indagini: da ora scattano 15 giorni per poter la Lazio presentare le proprie memorie difensive, e successivamente altri 30 affinché la Procura federale, quindi la Giustizia sportiva, possa valutare eventuale deferimento. La partita sui tamponi laziali vivrà un momento decisivo entro un mese e mezzo.