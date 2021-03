Si è chiusa con un nulla di fatto la prima giornata del processo al Tribunale Federale relativo al caso ormai noto come "caos tamponi" in casa Lazio. L'udienza, infatti, è stata rinviata al 26 marzo. Queste le parole, alla vigilia, dell'avvocato del club biancoceleste Michele Gentile: "Questo non è un processetto per un paio di giornate di squalifica: ha implicazioni importantissime, vale Calciopoli o il Calcioscommesse. E' una vicenda delicata, non si risolverà in un'ora e nemmeno in un giorno". Un rinvio che sottolinea, una volta di più, quanto il processo sia complicato e ricco di elementi.