Nella giornata di ieri c'è stata la prima udienza alla corte d, conclusa con un niente di fatto. L'udienza finale potrebbe arrivare già ilprossimo. Ad annunciarlo è laspiegando che quella sarà la data in cui verrà pubblicato il parere dell’. L'avvocato generale del caso è il greco Athanasiose pubblicherà il giudizio finale il 15 dicembre, durante i Mondiali che si disputeranno in Qatar. Il suo parere non è vincolante, ma in molti casi precedenti la sentenza definitiva dei giudici ne ha tenuto conto in maniera decisiva. Per questo motivo, il documento quindi potrebbe fornire una forte indicazione dell’esito finale.