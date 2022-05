Il futuro del centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic per la prossima stagione sembra essere lontano da Roma. Lotito chiede 70 milioni per cederlo, la Juventus resta vigile sul giocatore che potrebbe essere il rinforzo ideale in mezzo al campo. Nelle ultime ore sembrava esserci una svolta quando sembrava che l'agente del giocatore Mateja Kezman avrebbe rivelato a un sito francese che il futuro del suo assistito sarebbe stato tra Manchester, sponda United, oppure al Paris Saint Germain.



LA SMENTITA - Successivamente è arrivata la smentita: l'entourage di Milinkovic-Savic ha dichiarato di non aver mai rilasciato interviste. Quindi si tratterebbe di una fake news. Il futuro del centrocampista resta ancora in bilico e la Juventus resta alla finestra.