“Una cosa che è certa, la formazione che so è quella col Napoli. Quella di domani non la so”. Queste le parole di Massimilianoalla vigilia della sfida contro l’Empoli. Il sottotesto è che contro la squadra partenopea, il tecnico livornese avrà pochi uomini a disposizione, per questo la formazione è praticamente fatta. La questione – e ormai se ne parla da giorni -, è legata alle convocazioni dei calciatori sudamericani: un ero e proprio caos, come lo definisce oggi La Gazzetta dello Sport. Nelle notti del 9 e del 10 settembre, si giocheranno le ultime gare di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Il 12 settembre, il big match tra, con i bianconeri che arrivano dalla sconfitta contro l’Empoli e il pari contro l’Udinese e l’imperativo di vincere, per riscattarsi e per non perdere troppo terreno da chi davanti non smette di correre. Tra le big della Serie A, però, i bianconeri saranno quelli più penalizzati dalle convocazioni perché a partire, in direzione Sudamerica, saranno in 6, tutti titolari o potenziali tali:. Per quel che riguarda il, invece, parte soloFormalmente, i calciatori rientreranno e saranno a disposizione di. La questione principale, ovviamente, è in quali condizioni arriveranno. Sarà difficile, ma non impossibile, immaginarli nell’undici di partenza. Anche se il tecnico livornese, una volta valutate le condizioni, potrebbe azzardare un loro impiego dal primo minuto.