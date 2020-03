1









Il caos sugli stipendi, generato dalla sospensione dello sport per l'emergenza coronavirus, non sembra aver tregua. In Italia, ma anche all'estero, a dimostrazione che, come riporta Il Corriere dello Sport, sia un problema globale. Ci sono però alcuni impedimenti a cui andare incontro, specialmente dal punto di vista legislativo: così, mentre il Lione taglia gli stipendi grazie ad una legge che lo permette in Francia, in Italia per i lavori autonomi varrebbe solamente il licenziamento. Insomma, la situazione è in evoluzione, ma non riguarda più ormai soltanto la Serie A. Non per caso, anche Barcellona e Real Madrid hanno cominciato ad interessarsi alla faccenda.