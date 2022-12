Lanelle scorse ore ha diramato un comunicato stampa riguardo le decisioni prese dal CdA. Focus particolare sulla manovra stipendi. Di seguito il comunicato:"Come riportato nel comunicato stampa del 28 novembre 2022, il Consiglio di Amministrazione tenutosi in pari data, anche a esito dell’acquisizione di nuovi pareri legali e contabili da parte di esperti indipendenti incaricati dalla Società resi alla luce dell’esame della documentazione rilevante relativa all’indagine della Procura, ha rilevato che le c.dIn tale contesto, il Consiglio di Amministrazione, in via di adozione di una, dopo aver attentamente considerato potenziali trattamenti contabili alternativi, ha approvato unnei quali è stata rivista al rialzo la stima di probabilità di avveramento delle condizioni di permanenza in rosa per quei calciatori che nelle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021 hanno rinunciato a parte dei propri compensi e con i quali sono stati successivamente concordati, rispettivamente integrazioni salariali e “loyaltybonus” e ii) gli accantonamenti degli oneri per le integrazioni salariali della c.d. “e degli oneri per i “loyalty bonus” della c.d. “” sono stati riflessi pro-rata temporis a partire dalle date di partenza di una c.d. “constructive obligation” prudenzialmente identificate, con il supporto degli esperti indipendenti, nel mese di giugno 2020 per la c.d. “prima manovra” (mese della ripresa delle competizioni sportive) e nel mese di maggio 2021 per la c.d “seconda manovra” (mese in cui sarebbero state siglate le bozze di scritture integrative).Di converso, gli effetti di tale approccio sono nulli sui flussi di cassa e sull’indebitamento finanziario netto degli esercizi chiusi al 30 giugno 2020, 2021 e 2022",