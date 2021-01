Il terzo incontro in pochi giorni. Prosegue il caso stipendi in casa Inter. Un tema sempre molto caldo quello del pagamento degli ingaggi arretrati riferibili al 2020. Dopo i chiarimenti forniti a Conte ai calciatori sulle mensilità di luglio e agosto - da versare entro il prossimo 16 febbraio per non incorrere in sanzioni da parte della FIGC - proseguono i confronti tra dirigenza e squadra per quanto riguarda gli stipendi di novembre e dicembre. Secondo quanto riferisce La Repubblica, questa mattina è andato in scena al centro sportivo di Appiano Gentile, i due amministratori delegati Marotta e Antonello hanno parlato con la squadra per fornire ulteriori rassicurazioni.