Come racconta Gazzetta, in Spagna la situazione non certamente idilliaca. Anzi. Dopo le critiche a Morata sono arrivate anche quelle al commissario tecnico Luis Enrique. Ci sono state tensioni tra il CT e la Federazione, non aiutate dalle imperfette condizioni dello stadio di Siviglia, scelto proprio dalla RFEF. Insomma, ci si prepara alla Slovacchia con spirito controverso. E Morata sarà ancora titolare...