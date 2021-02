Attraverso un videomessaggio, ​Zhang Jindong, patron del gruppo Suning proprietario anche dell'Inter, ha annunciato un taglio immediato alle attività irrilevanti per salvare il gruppo dalla crisi economica. In molti hanno subito pensato alla società nerazzurra, da mesi ormai in vendita. Secondo quanto riporta il giornalista di Repubblica Franco Vanni, però: "Fonti vicine a Suning fanno sapere che il riferimento di Zhang Jindong, nel discorso ai dipendenti che segue il Capodanno, non sarebbe agli investimenti esteri (fra cui Inter in Italia) ma alle sole attività “domestiche” in territorio cinese",