Your browser does not support iframes.

Un gioco, tra parole, tweet, indiscrezioni e un turbinio di emozioni legate a Pep Guardiola e alla panchina della Juventus. Un gioco che ha avuto come risultato un vero e proprio caos sui social a tinte bianconere. ​"Se sapeste quello che so. Sareste eccitati quanto me", è partito tutto da qui, da un tweet di ​Alexandre Dreyfus, leader di Socios.com. E' stato poi proprio l'Official Partner della Juventus a rincarare la dose, con due frasi: "Ci siamo quasi" e "Il nostro leader senza paura. Sempre pronto con un discorso di incoraggiamento ogni volta che ne abbiamo bisogno". Quest'ultima, non a caso, riporta nella traduzione inglese la parola "pep", minuscola però. Un gioco, terminato poco dopo, proprio quando le emozioni si facevano sempre più forti. ​Dreyfus, in una foto, ha scritto: "Il mio tweet non riguardava Pep". E così si chiude il cerchio. Ecco tutta la vicenda nella nostra gallery.