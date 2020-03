Your browser does not support iframes.

La Serie A è nel caos. La Lega Calcio prende una decisione e poi torna indietro, il Governo propone una direttiva ma non si riesce a trovare una strada univoca da seguire. Nelle incertezze generate dalla diffusione del Coronavirus i dirigenti di Serie A si schierano, parlano e discutono. Tra i più attivi c’è Beppe Marotta, ad dell’Inter, letteralmente infuriato per il rinvio di Juve-Inter, che in un primo momento doveva giocarsi sabato a porte chiuse allo Stadium. Ieri il dirigente nerazzurro ha parlato di campionato falsato, argomentando poi di come una partita rimandata avesse creato problemi anche alle televisioni. Sui social i tifosi si sono scatenati: sono tantissimi i messaggi con l’hashtag #Marottapropone. Da “Lunedì 9 marzo non si può giocare perché su Rai 1 c’è il Commissario Montalbano” a “Disposti a giocarla a porte aperte, ma solo quando Ronaldo sarà squalificato”. O ancora: “Marotta propone di giocare Juve-Inter di nuovo a San Siro, senza tifosi juventini e con Oliver arbitro”.



