Cancellato l'allenamento mattutino del Genoa. Su disposizione della All i giocatori negativi del club ligure avrebbero potuto tornare ad allenarsi in piccoli gruppi, di massimi 6 persone, rientrando poi a casa per la doccia. Come scrive calciomercato.com, alle 11 avrebbero dovuto allenarsi i primi giocatori, di cui molti giovani: la seduta all'ultimo momento è stata però annullata. Nel pomeriggio è ancora in programma un nuovo allenamento per 12 giocatori negativi della prima squadra. In attesa delle decisioni del Consiglio di Lega sul rinvio della partita di sabato con il Torino.