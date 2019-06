Dopo De Rossi e ora anche Totti. La Roma perde un altro pezzo pregiato, un altro spicchio della sua anima, perché alle 14 l'ex numero 10 annuncerà il suo addio ai giallorossi, per via della difficile convivenza con la società e con Pallotta. "Il presidente ora chiama? Poteva pensarci prima. Oppure venire a parlarmi qui", sono le sue parole riportate da La Repubblica.



Ma c'è anche un ulteriore retroscena. Lo svela il presidente del Coni Malagò: "Lui avrebbe voluto fare la conferenza stampa all’Olimpico ma c’era un concerto e mi è sembrato doveroso concedergli una stanza al Coni. Se è più uomo Coni o Figc? Penso che lui abbia l’esigenza di fare qualcosa in cui si senta coinvolto al massimo e sicuro delle sue capacità".