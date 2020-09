La Roma rischia lo 0-3 a tavolino contro il Verona. A Verona, infatti, da regolamento Amadou Diawara non avrebbe potuto scendere in campo, in quanto nella lista ufficiale dei 25 giocatori consegnata dalla Roma (come ogni altro club) ad inizio stagione è stato inserito negli under 22 e non tra gli “over”. Un errore madornale che si aggiunge al clima di caos che già si respira a Trigoria. ​All’inizio di ogni stagione, infatti, ogni squadra deve consegnare una lista di 25 giocatori, a cui aggiungere poi tutti gli under 22. Nella scorsa stagione Diawara era, appunto, in questa lista, ma avendo compiuto 23 anni sarebbe dovuto scalare nella lista principale, come da regolamento. Il regolamento prevede la sconfitta a tavolino per 3-0, la Roma è pronta al ricorso per dimenticanza e buona fede.