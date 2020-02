A parlare della polemica che si è creata intorno al rinvio di Juventus-Inter, è il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che ai microfoni dell'Ansa ha detto: "Nel momento attuale è inaccettabile giudicare le decisioni in base a una visione di parte. Bisognerebbe andare oltre il proprio interesse, nella politica come nello sport: vale dai dirigenti ai tifosi. In momenti come questi bisogna scegliere alcune priorità e a prevalere deve essere la prudenza e tutela della salute pubblica". Il ministro ha replicato a chi dopo la decisione di rinviare cinque partite si era lamentato per la scelta fatta dalla Lega.