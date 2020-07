Che Massimo Mauro non sia un grande fan del Var non è certo un mistero. Era dunque inevitabile che facesse sentire la propria voce in questo periodo di polemiche riguardanti le applicazioni del regolamento da parte degli arbitri. Polemiche scaturite soprattutto dal boom di rigori assegnati in Serie A e non solo. Ecco le sue dichiarazioni a Radio 24: "Gli arbitri sanno che c'è la moviola e sono costretti ad arbitrare in questo modo. I guardalinee non alzano più la bandierina. Ci vuole una petizione da parte di allenatori e giocatori per cambiare le regole. Sgombriamo il campo dalle fesserie e torniamo alla situazione in cui l'arbitro è l'unico che può capire la volontarietà!".